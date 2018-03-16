Общество

Около 1500 жителей Порховского района приняли участие в опросе о судьбе полигона ТБО

В Порховском районе прошел опрос по поводу судьбы действующего полигона твердых бытовых отходов, на который с начала года стали привозить мусор из Пскова. Напомним опрос было решено провести сегодня, 18 марта, в день выборов президента России, чтобы привлечь к участию максимальное число местных жителей. Анкетирование проводилось силами активистов Общероссийского народного фронта.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей член рабочей группы, руководитель исполкома ОНФ в Псковской области Григорий Турчин, в опросе в общей сложности приняли участие более 1500 человек.

«По моим наблюдениям, там, где я присутствовал, в опросе приняли участие практически все, кто приходил голосовать на выборы президента, - пояснил он. - Опрос проводился в пик явки на участки, с 10 до 14 часов, и интерес был очень большой. И неудивительно — проблема резонансная».

По словам Григория Турчина, некоторые из участников опроса не ограничивались вариантами ответов анкеты и писали свое мнение.

Собранные анкеты будут переданы главе региона.

Напомним, 7 марта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО на территории Псковской области врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил провести опрос среди жителей Порховского района по вопросу размещения полигона ТКО в муниципалитете. Член рабочей группы, руководитель исполкома ОНФ в Псковской области Григорий Турчин предложил провести опрос в день выборов президента Российской Федерации 18 марта, чтобы как можно больше порховичей могли поделиться своим мнением.