Более 13 млн рублей получит Псковская область на обеспечение льготников лекарствами

В этом году из резервного фонда правительства РФ будет выделено 3,8 млрд рублей субъектам России на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. Соответствующее распоряжение подписал Председатель кабинета министров Дмитрий Медведев.
Согласно документу, Псковская область получит 13,6 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Отметим, на сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 15 тыс человек, имеющих право на получение меры социальной поддержки в виде льготных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания.