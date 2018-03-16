Общество

Псковский «Банно-прачечный комбинат» признан убыточным и имеющим риск неплатежеспособности

Сегодня, 20 марта, в Пскове прошло заседание коллегии Контрольно-счетной палаты города, в котором приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, председатель КСП Василий Гончар, председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин и депутат городского парламента Олег Брячак.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участники заседания рассмотрели отчеты КСП о результатах выездных проверок по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» и МБУ «Бизнес-инкубатор».

Так, члены коллегии доложили, что в ходе проверки «Банно-прачечный комбинат» признан убыточным и имеющим риск неплатежеспособности. Отмечается снижение доходов от прямой деятельности, а также от сдачи в аренду помещений, находящихся в собственности МП. Кроме того, как отметили участники заседания, растет задолженность по уплате налогов.

Выслушав докладчиков, Иван Цецерский подчеркнул, что по результатам проверки необходимо провести полный анализ выявленных проблем, получить от руководителя предприятия письменные объяснения о причинах снижения доходов и, в случае необходимости, применить к отдельным ответственным лицам меры административного реагирования.

Глава администрации города Александр Братчиков ответил, что в течение двух недель совместно с руководителем МП «Банно-прачечный комбинат» будет проработан детальный план по выходу из кризиса.

Что касается «Бизнес-инкубатора», выявленные в ходе проверки недостатки касаются ведения кадровой политики, оказания консультативных услуг начинающим предпринимателям и, как и в первом случае, сдачи в аренду площадей. В ходе дискуссии руководителю «Бизнес-инкубатора» было рекомендовано более активно продвигать свои услуги по оказанию помощи молодым бизнесменам в составлении планов ведения предпринимательской деятельности, более тщательно контролировать использование бюджетных средств и совершенствовать работу в целом.

Подводя итог заседания коллегии, глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что благодаря тщательным проверкам, проводимых контрольно-счетной палатой, муниципалитет имеет возможность совершенствовать нормативно-правовую базу. «Наша общая задача - вести контроль и выстраивать эффективный правовой механизм урегулирования подобных вопросов», - резюмировал он.