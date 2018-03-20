Общество

Мужчин и женщин приглашают на службу в отдел Росгвардии по Псковской области

Мужчин и женщин приглашают на службу в отдел Росгвардии по Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23 марта сообщил начальник отдела Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

В ведомстве создан единый кадровый аппарат. Первое, на что обращают внимание при приеме на службу, - это физическая подготовка для всех без исключения подразделений отдела Росгвардии. Второе - результаты медобследования.

«Требования достаточно серьезные. Из пяти кандидатов мы принимаем только одного. Отсев большой», - отметил Игорь Иванов.

По его словам, на службу в ведомство приходят и девушки. «Любая кандидатура подлежит рассмотрению», - заключил он.