Общество

Сегодняшняя ночь в Псковской области будет морозной

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер юго-западных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -4…-9 градусов С, днем -1…+4 градуса С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.