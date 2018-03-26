Общество

Неделю на демонтаж забора из горбыля вокруг Пушкиногорской школы-интерната дал Михаил Ведерников

Объявлен конкурс на строительство ограждения территории ГБОУ ПО «Пушкиногорская санаторная школа-интернат». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе личного приема граждан врио губернатора Михаилом Ведерниковым сообщил руководитель управления образования региона Александр Седунов.

На прием к врио губернатора региона пришла псковичка Галина Шульга, которая была возмущена ситуацией со строительством забора. «Меня возмутило то, что информация появилась в интернете, официальные органы никак не реагировали, граждане, как бабки на скамейке, муссировали все это. Директор школы остался наедине с этой ситуацией», - пояснила она, попросив Михаила Ведерникова помочь в разрешении ситуации.

Александр Седунов признал, что ситуация с ограждением не решалась несколько лет. Из бюджета в этом году выделено 2 млн 140 тысяч рублей. «Конкурс объявлен, ограждение будет построено по всем требованиям. На конкурс заявились уже 8 компаний. Уверен, что в начале июля забор будет уже сделан», - рассказал он.

Михаил Ведерников попросил прокомментировать ситуацию директора школы Аркадия Васильева. Руководитель учреждения рассказал, что строительство забора из горбыля было эмоциональным решением, связанным с давлением надзорных органов на протяжении 6 лет. При этом, по его словам, изначально приставы контролировали процесс строительства и заверяли, что их такое ограждение устроит.

«А что за ситуация была с перерезанием ленточки?» - спросил врио губернатора. «Это, скорее, эмоциональное решение в той ситуации, когда мы и в дождь, и в снег, и в мороз ставили этот забор», - пояснил Аркадий Васильев.

«Есть же прокуратура, есть здравый смысл. Я лично не могу себе объяснить, каким образом появился такой забор. Вы действительно верили в то, что надзорные органы его примут?» - поинтересовался врио губернатора. Он отметил, что директор школы должен был отдавать себе отчет в том, как родители, как окружающие воспримут эти действия, что они будут квалифицированы как отношение управления образования и администрации области. «Я с такой позицией не согласен, это бред полный. Таких вещей не нужно было делать, нужно было ехать в комитет, принимать объемы, комитет бы подключился», - сказал он.

Также Михаил Ведерников дал неделю на снос забора из горбыля. Аркадий Васильев сообщил, что демонтаж уже идет.