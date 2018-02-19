Общество

Администрация Псковской области выделила более 2 млн рублей на строительство нового ограждения вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната

Администрация Псковской области в лице государственного управления образования выделила 2 млн 140 тысяч рублей на строительство нового ограждения вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор учреждения Аркадий Васильев.

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Он напомнил, что параллельно строительству временного забора велась подготовка к строительству настоящего забора, отвечающего всем нормам ГОСТ, подготовка конкурсной документации и технического задания. В середине января 2018 года госуправление по образованию сообщило о выделении на строительство ограждения необходимых средств - 2 млн 140 тысяч рублей.

Эксперты из администрации Псковской области несколько раз выезжали на место. На сегодня разработка и подготовка технического задания завершены, документы размещены в системе для согласования с заказчиком. «Надеемся, что к концу этой недели или началу следующей мы объявим аукцион по выбору подрядчика для строительства настоящего забора вокруг школы», - отметил Аркадий Васильев.

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Напомним, что в мае 2011 года Пушкиногорский районный суд вынес решение об установке ограждения по периметру образовательного учреждения - Пушкиногорская санаторная школа-интернат. В определенные судом сроки в связи с отсутствием финансирования это решение исполнено не было. Образовательное учреждение ежегодно обращалось в суд с заявлением об отсрочке исполнения в связи с тем, что средства на возведение ограждения из областного бюджета в течение 6 лет так и не были выделены. В мае 2017 года Пушкиногорский районный суд вынес определение об отказе в предоставлении отсрочки. В августе 2017 года Псковский облсовпроф обратился в государственное управление образование Псковской области с просьбой выделить Пушкиногорской санаторной школе-интернату необходимые средства. По информации управления образования в финансовое управление администрации Псковской области были направлены письма с просьбой о выделении школе дополнительных финансовых средств. Но на конец 2017 года эти средства не были изысканы. 22 декабря 2017 года руководство школы получило требование отдела судебных приставов по Пушкиногорскому, Новоржевскому, Бежаницкому и Локнянскому району УФССП по Псковской области о принятии мер по устранению нарушения законодательства о противодействии терроризму, то есть об установлении ограждения по периметру образовательного учреждения до 22 января 2018 года. В связи с чем школа самостоятельно начала строительство ограждения из материала, предоставленного спонсорами. 13 февраля активисты завершили строительство ограждения вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната.