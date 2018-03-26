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В Госдуму внесен президентский законопроект, расширяющий перечень дисциплинарных взысканий с судей

27.03.2018 11:40|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ внес в Госдуму законопроект, предполагающий расширение перечня дисциплинарных взысканий с судей.

Как сообщает «Интерфакс», Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Так, проектом закона предусматривается применить новую меру дисциплинарной ответственности в виде понижения судьи в квалификационном классе за существенное нарушение положений закона РФ «О статусе судей в РФ» и (или) кодекса судейской этики в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

Под понижением судьи в квалификационном классе понимается принятие квалификационной коллегией судей решения о присвоении судье квалификационного класса, непосредственно предшествующего квалификационному классу, имеющемуся у такого судьи на момент принятия указанного решения.

Повторная квалификационная аттестация судьи в случае применения к нему дисциплинарного взыскания в виде понижения в квалификационном классе проводится только по истечении срока пребывания судьи в квалификационном классе, присвоенном ему в результате применения указанного дисциплинарного взыскания.

Введение такого дополнительного вида дисциплинарного взыскания, как понижение в квалификационном классе, позволит квалификационным коллегиям судей более точно применять меры.

Также проектом федерального закона предлагается изменить роль председателей судов при назначении судей.

Для этого предлагается закрепить процедуру, когда положительное решение квалификационной коллегии судей направляется председателю суда, который в течение 20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит его в установленном порядке.

Теги: #суд #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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