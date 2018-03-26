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Путин объявил день траура в России из-за трагедии в Кемерове

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России из-за трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли более 60 человек. Траур объявлен 28 марта.

Ранее сообщалось, что разные регионы России в частном порядке уже начали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области.

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Путин посетил Кемерово во вторник, 27 марта. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, а также встретился с инициативной группой граждан, которая вместе с мэром Кемерова Ильей Середюком отправилась в морг, чтобы проверить данные о количестве погибших во время пожара.

Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в Кемерове. На нем присутствовали глава МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Участвовал и губернатор области Аман Тулеев.