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Общество

Великолучанка стала героиней программы «Модный приговор»

27.03.2018 13:59|ПсковКомментариев: 3

Сегодня, 27 марта, на Первом канале вышел очередной выпуск программы «Модный приговор», героиней которого стала 27-летняя уроженка города Великие Луки Дарья Питеря.

Девушка попросила помочь вернуть ей возлюбленного. Пережив трагедию, ее молодой человек Сергей напрочь потерял память и уже девять месяцев узнает заново свою любимую девушку Дарью, однако былых чувств к ней больше не испытывает. Сергей и рад бы вновь влюбиться, но, по его словам, внешний вид подруги его не устраивает.

При росте 175 см девушка весит 86 кг. Даша объясняет, что во всем виноват стресс. «После случившегося я запустила себя, набрала вес и не могу прийти в себя, - говорит она. - Я хочу стать такой же яркой, как раньше».

О том, что девушка из Великих Лук, сообщил ведущий программы Александр Васильев. «Вот Дарья Питеря. Вы рослая, красивая, «кровь с молоком», настоящая русская краса из Великих Лук», - подчеркнул он. Дизайнер Эвелина Хромченко отметила, что гардероб девушки оставляет желать лучшего. В нем преобладает одежда светлых тонов, что прибавляет ей лишние килограммы. Хотя дизайнер отметила, что у нее модельный рост.

В итоге модный суд смог помочь героине и вернул ей былую яркость и былую любовь, подобрав три модных образа.

Сегодняшний выпуск программы «Модный приговор» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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