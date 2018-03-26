Общество

Псковские профсоюзы готовы бесплатно демонтировать забор из горбыля вокруг Пушкиногорской школы-интерната

Псковские профсоюзы готовы бесплатно демонтировать забор из горбыля вокруг Пушкиногорской школы-интерната. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила председатель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Она подчеркнула, что не испытывает радости от сложившейся ситуации и славы, которая разлетелась по всей России, но только «под давлением общественности, забора и этой красной ленточки» деньги на нормальное ограждение для школы наконец-то, спустя 6 лет, региональным управлением образования были выделены.

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Лидер псковский профсоюзов подчеркнула, что облсовпроф готов бесплатно оказать учреждению помощь по демонтажу конструкции.

Также она отметила, что вместе с общественностью не только Псковской области, но и всей России будет следить за тем, чтобы директор школы Аркадий Васильев не понес ответственности за принятое им решение и предпринятые действия. «Человека ввели в отчаяние и косвенно заставили применить такие непопулярные меры», - сказала Ульяна Михайлова, добавив, что ответственность должно нести управление образования, которое вовремя не выделило средства на строительство ограждения.