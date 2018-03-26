Общество

Сотрудники Псковской ГРЭС семьями покидают Дедовичи

Сотрудники Псковской ГРЭС из-за слухов о возможном сокращении штата семьями покидают Дедовичи. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила председатель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

По ее словам, на сегодня в Псковской ГРЭС действует крупная первичная профсоюзная организация, которая проявляет высокую активность. Тем не менее, сотрудники Псковской ГРЭС и профсоюзные активисты до конца не обладают объективной информацией о судьбе учреждения. «Первичная профсоюзная организация пока не получила проектных документов, но мы получаем тревожные сигналы: ключевые инженерные лица, которые необходимы предприятию, покидают Дедовичи, переезжают на другие ГРЭС целыми семьями. Происходит вымывание ресурса», - отметила Ульяна Михайлова.

Лидер псковских профсоюзов уверены, что сегодня все заинтересованные в судьбе ГРЭС должны работать на увеличение кадрового потенциала предприятия и поиск инвесторов.