Общество

Виктор Антонов поднял вопрос о «деле Гавунаса» на очередной сессии регионального парламента

Первый вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов («Единая Россия») поднял вопрос о «деле Гавунаса» на сессии регионального парламента 29 марта. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, прокомментировать ситуацию парламентарий попросил руководителя УМВД России по Псковской области Юрия Инстранкина.

«Ровно 6 лет назад мы проголосовали за то, чтобы лишить Михаила Гавунаса мандата депутата Псковского областного Собрания. Может и есть в деле какие-то подвижки, но многие задают вопрос - а правильно мы тогда сделали, что проголосовали за лишение мандата?» - отметил Виктор Антонов. Он сообщил, что знаком с позицией прокуратуры по данному делу, но баннеры продолжают «украшать» псковские улицы, а реального завершения ситуации нет. Депутат попросил начальника УМВД рассказать о движении дела, «если это не государственная тайна».

«Я понимаю суть вопроса, но отвечу односложно: у нас в УМВД это дело не рассматривается, рассказать о его перспективах я не могу, это не моя обязанность», - ответил Юрий Инстранкин.