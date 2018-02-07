Общество

Прокурор Сергей Белов: Поскольку Гавунас - человек богатый, он и заказывает музыку

Расследование дела экс-вице-спикера Псковского областного Собрания, псковского предпринимателя Михаила Гавунаса продолжается. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о этом в ходе встречи с главными редакторами псковских СМИ сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов.

«Дело Гавунаса расследуется. Я не имею права говорить о каких-то деталях, а у нас, как правило, все в деталях. Гавунас - человек состоятельный, как мне кажется, судя по плакатам, это же все не копейки. На самом деле, под видом рекламы эти плакаты растиражированы по городу. И поскольку он человек богатый, он и "заказывает музыку". Если бы этих плакатов не было, то, может, про него и забыли бы уже. А, может, заходили бы в «Империал» и говорили бы, какой он молодец - открыл такой магазин. Я и сам хожу туда и приятно удивляюсь разнообразию товаров», - отметил он.

Сергей Белов заявил, что дело Гавунаса не может быть отправлено в суд в его отсутствие. «Поэтому все эти плакаты - это обман для населения, а для него самого, может, это самообман. Он верит в это и пишет», - предположил прокурор.

Он добавил, что расследование дела приостанавливается в связи с объявлением Михаила Гавунаса в розыск. Российское законодательство не позволяет осудить его заочно, как, к примеру, в Грузии.