Общество

Около 50 педагогов Псковщины примут участие в областных этапах Всероссийских конкурсов педагогического мастерства

Около 50 педагогов Псковщины примут участие в областных этапах Всероссийских конкурсов педагогического мастерства, которые пойдут с 3 по 5 апреля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Напомним, в эти дни в Пскове пройдут областные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России-2018», «Воспитатель года России-2018», «Педагог-психолог-2018», областной конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников профессиональных образовательных учреждений «Мастер года-2018» и областной конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Учредителями областных этапов Всероссийских конкурсов являются государственное управление образования Псковской области, Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ. Организационно-методическое сопровождение конкурсов обеспечивает Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

В данных конкурсах в Псковской области будут участвовать 48 педагогов из образовательных организаций Пскова, Великих Луки и 12 районов. В частности, в областном этапе конкурса «Учитель года России-2018» будет участвовать 12 претендентов, среди которых 4 мужчин. В конкурсе воспитателей участвует 13 человек, среди которых 9 воспитателей, а также музыкальный руководитель, учитель-логопед и инструктор физической культуры. Восемь человек будут бороться за победу в конкурсе педагогов-психологов. В областном конкурсе профессионального мастерства «Мастер года - 2018» будет также восемь участников, а в конкурсе профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 7.

Церемонии открытия и закрытия всех конкурсов будут проходить на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ул.Балтийская, 5-б).