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Общество

Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по решению суда

29.05.2018 13:24|ПсковКомментариев: 29

Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по определению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель председателя псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

Ранее Псковское областное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» обратилось к руководству города Пскова и прокурору области с просьбой не допустить возвращения на набережную реки Великой металлической конструкции «Россия начинается здесь». Теперь обращение передано для рассмотрения в Псковский городской суд. Первое слушание назначено на 7 июня.

По словам Ирины Голубевой, предварительно судья принял меры обеспечения иска в виде запрета на монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой, намеченного на конец мая.

 

Теги: #ВООПИиК
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 29Версия для печати
 

 
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