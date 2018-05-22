Общество

Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по решению суда

Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по определению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель председателя псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

Ранее Псковское областное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» обратилось к руководству города Пскова и прокурору области с просьбой не допустить возвращения на набережную реки Великой металлической конструкции «Россия начинается здесь». Теперь обращение передано для рассмотрения в Псковский городской суд. Первое слушание назначено на 7 июня.

По словам Ирины Голубевой, предварительно судья принял меры обеспечения иска в виде запрета на монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой, намеченного на конец мая.