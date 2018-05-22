Общество

Псковские парламентарии поддержали федеральный закон об изучении родного языка

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержали проект федерального закона № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Изменения касаются изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации.

Председатель комитета Виктор Антонов («Единая Россия») напомнил коллегам историю вопроса. «Это тема очень старая. Обсуждение, как учить детей в республиках, где проживает много национальностей, идет давно. Предлагались крайности. К примеру, обучать детей на языке республик. Но понятно, что в этом случае обрезаются возможности для детей, которые дальше могли бы продолжить обучение в вузах Москвы и Санкт-Петербурга», - пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что предлагаемому сегодня законопроекту предшествовала серьезная полемика. «Появился законопроект, и наши товарищи по «Единой России» предлагают его поддержать. Суть такова - пожалуйста, изучайте родной язык, но только по желанию и письменному согласию родителей. Кроме того, запрещается уменьшать программы русского языка», - отметил Виктор Антонов.

Он также добавил, что данная тема не касается Псковской области, но призвал коллег поддержать законопроект.