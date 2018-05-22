Общество

Организатора митинга Навального в Пскове оштрафовали за плакат с похожим на Путина мужчиной

Организатора митинга сторонников Алексея Навального «Он вам не царь», который прошел в Пскове 5 мая, оштрафовали за нарушение требований федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Соответствующее решение Псковского городского суда от 24 мая имеется в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

В документе говорится, что 10 мая в Псковский городской суд из УМВД России по г. Пскову поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.2 КоАП. Согласно протоколу, организатор митинга Павел Чернов в ходе мероприятия допустил использование участниками публичного мероприятия плаката с изображением мужчины, похожего на президента РФ Владимира Путина, и надписью «Он вам не царь», а также «высказывания со стороны участников митинга, содержащие негативные оценки лица «Путин», что не соответствовало цели данного публичного мероприятия, указанной в публичном уведомлении.

В ходе судебного заседания Павел Чернов не признал свою вину, указав, что выступления и наглядная агитация на митинге соответствовали заявленной цели - защите гражданских прав жителей РФ. Суд отклонил данные доводы. В решении говорится, что «буквальное и очевидное прочтение» заявленной цели митинга «За право быть гражданином России» предполагает, что он будет проводиться в защиту прав лиц, которые гражданами России не являются, но хотели бы ими стать.

За агитацию на митинге по темам, не заявленным в целях проведения публичного мероприятия, организатора акции оштрафовали на 5 тысяч рублей. При этом по данной статье Павел Чернов мог быть оштрафован на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, но суд принял во внимание то, что нарушение обусловлено неправильным пониманием организатором юридического значения заявленной им цели публичного мероприятия, и признали это исключительным обстоятельством, смягчив наказание.

Добавим, что в редакцию ПЛН через рубрику «Интерактив» обратилась читательница, которая присутствовала на митинге, но, по ее мнению, была обманута организаторами. «Увидела информацию у псковской команды Навального ВКонтакте, что 5 мая 2018 года в гайдпарке на 4-х углах пройдет митинг за право быть гражданином. Я стараюсь проявлять свою активную позицию и участвовать в общественно-политической жизни, и решила на него сходить. На месте я увидела группу людей, в основном молодежь, несколько человек были с плакатами. Судя по ним и речам выступающих, митинг был против власти. Причем здесь право быть гражданином? Для меня это непонятно», - написала она.

«Когда организаторы развернули большой баннер с изображением президента – для меня стало очевидно: своими благовидными лозунгами, оппозиционеры заманивают на митинг людей. Штаб Навального совершенно не беспокоит, что участники таких сборищ могут быть привлечены к ответственности. Я лично видела, как полиция изъяла баннер. Организатора задержали и даже, говорят, оштрафовали за то, что митинг не соответствовал заявленной теме. Это значит, что задержанным и оштрафованным в гайдпарке тогда мог быть любой! А молодежь ведь даже не знала, что нарушает закон.

Вывод у меня один: идя на такой митинг, надо быть готовым к обману – придешь права свои гражданские отстоять, а по факту - нарушишь закон! Людей просто используют, чтобы потом все в том же контакте писать, что пришло 300-500 человек!» - высказала свое мнение псковичка.