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В вопросе открытия псковского физкультурного диспансера нужно действовать поэтапно - Александр Котов

В вопросе открытия псковского врачебно-физкультурного диспансера нужно действовать поэтапно. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» спикер Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Он напомнил, что вопрос открытия диспансера, равно как и медвытрезвителя, должны были рассмотреть на предыдущей сессии регионального парламента, но по просьбе администрации Псковской области он был снят «в связи с тем, что должны быть приняты определенные решения». «Мы договорились, что вернемся к обсуждению на июньской сессии в рамках парламентского часа. На нем должны быть озвучены решения, которые должны были состояться за это время, и тогда мы будем понимать, как выстраивать работу по открытию вытрезвителя и диспансера. Надеюсь, на июньской сессии будут озвучены конкретные решения», - подчеркнул спикер регионального парламента.

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Поясняя свою позицию по перспективам открытия врачебно-физкультурного диспансера, Александр Котов не согласился с подсчетами общественника Ивана Васильева, по мнению которого объект обойдется в 1 млрд рублей.

«Нет у нас миллиарда рублей. Не думаю, что это стоит миллиард», - сказал он и предложил шире использовать возможности действующих лечебных учреждений. «Надо действовать поэтапно: определить помещение, где диспансер будет располагаться, определить нужный перечень оборудования (он уже есть) и на первых порах наряду с возможностями диспансера использовать потенциал существующих лечебных учреждений, а по мере поиска финансовых источников двигаться к тому, чтобы в конечном итоге все необходимые процедуры проводились только на базе этого учреждения», - пояснил спикер областного Собрания.