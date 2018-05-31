Общество

Черным по белому: улица «Всесоюзного старосты»

ЦДИ продолжает проект «Черным по белому», в рамках которого изучает псковские общественные пространства. Сегодня идем на улицу Калинина, ставшую после реконструкции флагманом псковского кластерного благоустройства. Здесь в разгаре закономерный процесс обживания территории. «Фишки» и «завлекалочки», придуманные командой проектировщиков, проверяются на жизнеспособность. Не все, ой не все выдержали испытание на прочность - в прямом и переносном смысле этого слова.

Весь лоск Калинина теряется, выглядит как показушная контрольная работа: школьник подготовился, выжал из себя последнее, но дальше вернулся к прежним тройкам. Подробнее на ЦДИ>>>