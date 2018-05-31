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Олег Брячак: Неправильно обвинять главу Пскова во всех проблемах, которые в городе творятся

Неправильно обвинять главу Пскова во всех проблемах, которые в городе творятся. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил на сессии Псковской городской Думы 1 июня депутат Олег Брячак, парируя коммунисту Дмитрию Михайлову, который предложил признать работу главы неудовлетворительной.

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«Мы понимаем, в каких условиях сегодня приходится работать руководителям города Пскова. Еще полгода назад, не зная реальной ситуации в городе, я бы тоже не стал принимать этот отчет, но хочу сказать, что обвинять главу города во всех проблемах, которые в городе творятся, будет просто неправильно», - заявил он.

«Никого не хочу упрекать или обидеть, но можно позаниматься популизмом и найти проблемы у любого хозяйствующего субъекта. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Только вместе, признавая проблемы, мы можем менять ситуацию в рамках скудного бюджета», - заключил депутат.