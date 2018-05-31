Общество

Как обезопасить велосипед от кражи, напоминают в полиции

УМВД России по городу Пскову обращает внимание граждан, что в преддверии летнего периода основным предметом преступного посягательства все чаще становятся велосипеды.

Соблюдение определенных правил сведет к минимуму риск потери вашего транспортного средства. Итак:

- не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. Забирайте его домой, либо размещайте в подвале, если таковой имеется в доме;

- не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго. В случае необходимости оставить велосипед обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством с металлическим стержнем;

- сделайте гравировку на деталях, колесах раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете, запишите свою фамилию, имя, отчество;

- если вокруг вашего велосипеда увидите подозрительных лиц, которые взламывают замок, вызовите полицию или попросите об этом прохожего, указав место, куда должны прибыть полицейские.

Не пренебрегайте этими простыми правилами, и ваш двухколесный друг будет надежно защищен от злоумышленников, отмечают в полиции.