Общество

Попытку незаконного ввоза 3 тонн черного металла предотвратили псковские пограничники

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации груза без необходимых товарно-сопроводительных документов.

Кк сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в районе населенного пункта Дубокрай пограничники задержали гражданина Республики Беларусь 1977 года рождения, который находился за рулем малотоннажного грузового автомобиля марки «Мерседес». В машине он незаконно перевозил через границу около трех тонн лома черного металла без необходимых товарно-сопроводительных накладных на груз.

После разъяснения водителю сути совершенного правонарушения, его вместе с грузом и транспортным средством передали сотрудникам полиции для проведения административного расследования и принятия соответствующего решения.