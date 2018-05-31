Общество

Региональный исполком «Единой России» открыл «горячую линию» по предварительному голосованию

На базе регионального исполкома работает «горячая линия» по предварительному голосованию «Единой России», которое проходит 3 июня. Позвонив по номеру телефона 8(8112) 72-74-09, граждане могут уточнить информацию по процедуре и сообщить о возможных нарушениях. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, сегодня, 3 июня, проводится предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» для последующего выдвижения в депутаты Псковского областного Собрания по округу № 12 и в главы семи районов.

«Мы следим за соблюдением легитимности, прозрачности и открытости процедуры», - подчеркнул руководитель исполкома партии Игорь Сиротин и напомнил, что в предварительном голосовании принимают участие 25 кандидатов - как члены и сторонники «Единой России», так и беспартийные граждане.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители Псковского, Стругокрасненского, Великолукского, Красногородского, Невельского, Локнянского и Опочецкого районов могут до 20:00. Для них открыты 34 счетных участка.

Также принять участие в предварительном голосовании по довыборам депутата Псковского областного Собрания по 12-му ономандатному округу могут жители областного центра - домов по нечетной стороне Рижского проспекта от 81 до 95-го, а также №№73, 75, 77, 79, 79а; домов по четной стороне улицы Рокоссовского от 2 по 26а и №№32, 34, 40, 40а, 40в; домов №№ 64, 66, 70, 72, 79, 81 по улице Коммунальной. Изъявить свою волю они могут в Родинском сельском доме культуры.