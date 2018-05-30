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Политика

Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Псковской области 3 июня

01.06.2018 19:58|ПсковКомментариев: 0

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в главы семи районов и депутаты Псковского областного Собрания по округу №12 пройдет в воскресенье, 3 июня. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, голосование будет проводиться с 8.00 до 20.00. Принять участие в нем могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

На территории Псковской области образованы 34 участка предварительного голосования, которые объединяют в своих границах 177 участковых избирательных комиссий.

Сведения о счетных участках предварительного голосования в Красногородском районе

  • Номер счетного участка: 60-06-01

Адрес: п. Красногородск, ул. Комсомольская, д. 13, дом культуры, тел. 2-15-76

Границы счетного участка (территории избирательных участков): № 309, 310

  • Номер счетного участка: 60-06-02

Адрес: Красногородский район, д. Блясино, дом культуры, тел. 9-41-34

Границы счетного участка: № 311, 312, 313, 314, 315, 316

  • Номер счетного участка: 60-06-03

Адрес: Красногородский район, д. Покровское, дом культуры, тел. 9-71-42

Границы счетного участка: № 317, 318, 319, 320

Сведения о счетных участках предварительного голосования в Великолукском районе

  • Номер счетного участка: 60-26-01 

Адрес: п. Дубрава-1, Лычевская средняя школа

Границы счетного участка: № 452, 453, 454, 466, 467

  • Номер счетного участка: 60-26-02 

Адрес: д. Булынино, дом культуры

Границы счетного участка: № 450, 451

  • Номер счетного участка: 60-26-03

Адрес: д. Переслегино, дом культуры

Границы счетного участка: № 457, 458, 459, 461, 446, 447

  • Номер счетного участка: 60-26-04

Адрес: д. Поречье, дом культуры

Границы счетного участка: № 448, 449, 462, 464, 465, 442, 443, 463

  • Номер счетного участка: 60-26-05

Адрес: д. Карцево, дом культуры

Границы счетного участка: № 455, 456, 468, 471

  • Номер счетного участка: 60-26-06

Адрес: д. Шелково, администрация сельского поселения «Шелковская волость»

Границы счетного участка: № 444, 445, 469, 470; 474; 472, 473

Сведения о счетных участках предварительного голосования в Локнянском районе

  • Номер счетного участка: 60-8-01

Адрес: п. Локня, ул. Первомайская, д.44, центр культуры

Границы счетного участка: № 425, 426, 427

  • Номер счетного участка: 60-8-02

Адрес: с. Подберезье, дом культуры

Границы счетного участка: № 434, 435

  • Номер счетного участка: 60-8-03

Адрес: д. Башово, дом культуры

Границы счетного участка: № 428, 436, 437, 438, 439

  • Номер счетного участка: 60-8-04

Адрес: д. Иваньково, библиотека

Границы счетного участка: №429, 430, 431, 432, 433

Сведения о счетных участках предварительного голосования в Невельском районе

  • Номер счетного участка: 60-9-1

Адрес: г. Невель, ул. М. Маметовой, д. 78, гимназия, тел. 2-49-10

Границы счетного участка: № 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 631, 632, 633, 634

  • Номер счетного участка: 60-9-2

Адрес: д. Иваново, д. 31, администрация сельского поселения,  тел. 9051-66

Границы счетного участка: № 622, 623, 624, 625, 626

  • Номер счетного участка: 60-9-3

Адрес: д. Лехово, ул. Центральная, д. 10, дом культуры, тел.9-71-30

Границы счетного участка: № 620,621,627, 628, 629

  • Номер счетного участка: 60-9-4

Адрес: д. Туричино, ул. Центральная, д. 53, дом культуры, тел. 3-23-03

Границы счетного участка: № 630, 637

  • Номер счетного участка: 60-9-5

Адрес: д. Усть-Долыссы, ул. Ленинградская, д. 19а, администрация сельского поселения, тел. 3-13-08

Границы счетного участка: № 635, 636, 638, 639

Сведения о счетных участках предварительного голосования в Псковском районе (по выборам главы)

  • Номер счетного участка: 60.19.1

Адрес: д. Родина, дом культуры

Границы счетного участка: № 137, 138, 139, 140, 158

  • Номер счетного участка: 60.19.2

Адрес: с. Карамышево, культурно-досуговый центр

Границы счетного участка: № 141, 142, 143, 144, 145, 146, 162, 163, 164

  • Номер счетного участка: 60.19.3

Адрес: д. Неёлово, культурно-досуговый центр

Границы счетного участка: № 149, 150

  • Номер счетного участка: 60.19.4

Адрес: д. Тямша, культурно-досуговый центр

Границы счетного участка: № 165, 166, 167

  • Номер счетного участка: 60.19.5

Адрес: с. Серёдка, культурно-досуговый центр

Границы счетного участка: № 155, 156, 157, 159, 160, 161

  • Номер счетного участка: 60.19.6

Адрес: д. Соловьи, культурно-досуговый центр

Границы счетного участка: № 168, 169, 170, 171, 172, 147, 148

  • Номер счетного участка: 60.19.7

Адрес: д. Писковичи, культурно-досуговый центр

Границы счетного участка: № 136, 151, 152, 153, 154

Сведения о счетных участках предварительного голосования в Псковском районе (по довыборам депутата Псковского областного Собрания по округу №12)

  • Номер счетного участка: 60.19.1

Адрес: д. Родина, дом культуры

Границы счетного участка: № 46, 47, 48, 137, 138, 139, 140, 158

  • Номер счетного участка: 60.19.3

Адрес: д. Неёлово, культурно-досуговый центр

Границы счетного участка: № 149, 150

  • Номер счетного участка: 60.19.4

Адрес: д. Тямша, культурно-досуговый центр

Границы счетного участка: № 165, 166, 167

  • Номер счетного участка: 60.19.6

Адрес: д. Соловьи, культурно-досуговый центр

Границы счетного участка: № 168, 169, 170, 171, 172, 147, 148

Сведения о счетных участках предварительного голосования в Стругокрасненском районе

  • Номер счетного участка: 60.24.1

Адрес: п. Струги Красные, ул. Советская, д. 14, тел. 512-72

Границы счетного участка: № 498, 499, 500, 501, 502, 503, 517

  • Номер счетного участка: 60.24.2

Адрес: д. Пятчино, ул. Владимира Ислентьева, д. 6, тел. 549-79

Границы счетного участка: № 504, 505, 506, 507, 508, 509

  • Номер счетного участка: 60.24.3

Адрес: с. Новоселье, ул. Евстафьева,  д. 1, тел. 572-49

Границы счетного участка: № 510, 511, 512, 513

  • Номер счетного участка: 60.24.4

Адрес: д. Лудони, ул. Сергея Волкова, д. 112

Границы счетного участка: № 515, 516, 514

Сведения о счетных участках предварительного голосования в Опочецком районе

  • Номер счетного участка: 60-12-01

Адрес: г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 4-А, гимназия, тел. 2-28-36

Границы счетного участка: № 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366

  • Номер счетного участка: 60-12-02

Адрес: д. Петровская, администрация сельского поселения «Пригородная волость», тел. 3-48-57

Границы счетного участка: № 367, 368, 369, 370

  • Номер счетного участка: 60-12-03

Адрес: п. Приозерный, библиотека

Границы счетного участка: №

  • Номер счетного участка: 60-12-04

Адрес: д. Звоны, администрация сельского поселения «Глубоковская волость», тел. 9-61-43

Границы счетного участка: № 371, 372, 373, 374, 375

  • Номер счетного участка: 60-12-05

Адрес: д. Лаптево, администрация сельского поселения «Болгатовская волость», тел. 9-54-38

Границы счетного участка: № 379, 380, 381, 382, 383.

Теги: #Единая Россия #Выборы 2018 #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
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