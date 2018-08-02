Общество

Псковичи, отправившиеся на «Нашествие», могут делиться фотографиями в группе ПЛН

Псковская Лента Новостей и «НАШЕ радио Псков» запускает конкурс фотографий с самого грандиозного события этого лета - фестиваля «Нашествие», который пройдет в ближайшие выходные в Большом Завидово Тверской области.

Уже сейчас псковичи, которые отправились на легендарный фестиваль, могут делиться своими фотографиями в специальном альбоме в группе ПЛН «ВКонтакте».

Количество фотографий от одного участника не ограничено. Главное требование - творческий подход.

Фотографии принимаются с 3 по 9 августа. 10 августа редакции ПЛН и «НАШЕГО радио Псков» выберут 10 самых ярких фото, после чего в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте» будет объявлено голосование.

Победитель конкурса будет объявлен 13 августа и получит сертификат на ужин в одном из ресторанов Пскова.

Фестиваль «Нашествие» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области. На главное приключение лета приедут Сплин, Ленинград, 25/17, Алиса, Кукрыниксы, Пикник, Ночные Снайперы, АРИЯ, Порнофильмы, КняZz, LOUNA, Секрет, Мельница, Вадим Самойлов, СерьГа, НАИВ, Ундервуд, Animal ДжаZ, СЛОТ, Ногу Свело!, АнимациЯ, Калинов мост, NOIZE MC и оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии, The Hatters, 7Б, Александр Ф.Скляр и Ва-БанкЪ, Северный Флот, Аффинаж, Mgzavrebi, Zdob si Zdub, Джанго, Конец фильма, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Uma2RmaН и многие другие.

На второй сцене НАШЕ 2.0 выступят Глеб Самойлов & The MATRIXX, Tequilajazzz, Найк Борзов, Нейромонах Феофан, НУКИ, План Ломоносова, Мегаполис, Эпидемия, Кирпичи, Mordor, F.P.G, Anacondaz, Jane Air, Stigmata, Пошлая Молли, Операция Пластилин, Элизиум, Гречка, Инкогнито, Сансара, Good Times, Distemper, Casual, Ключи, Громыка, Тролль Гнёт Ель, Jack Action, Отава Ё, 7раса, Йорш, 7000$, LaScala, Голос Омерики, Ангел НеБес, Биртман, Aspen, Dругой Ветер, Kirov, Radio Tapok, The Meantraitors, Команда БАГ, МодеМ, ОLЕГ, ТАйМСКВЕР, Черный Вторник и многие другие.