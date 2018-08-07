Общество

Ксанф, выпей море, или Легко ли убирать Псков?

Среди псковичей бытует мнение, что уборка и содержание улиц Пскова - это многомиллионные контракты, а значит, подрядчики буквально купаются в золоте. Вот только дело это крайне непростое и очень затратное. Тут бы в убытки не скатиться, какое уж тут купание в роскоши.

Когда б вы знали, из какого сора...

Если попытаться выяснить, как вообще происходит уборка улиц в Пскове, кто, когда, по каким правилам очищает их от скапливающихся зимой грязи и пыли летом, то можно сделать много интересных открытий.

К примеру, все ли псковичи знают, что уборка муниципальных дорог напрямую зависит от присвоенных им групп? Все дороги города поделены на несколько групп. Если это дорога первой группы, то ей уделяется больше внимания. В каждой группе есть отличия по частоте и перечню работ, а дорога содержится согласно установленному регламенту.

Убираемые улицы классифицируется четырьмя группами. К первой относятся скоростные и магистральные улицы с автобусными маршрутами, с интенсивным движением транспорта и пешеходов. Ко второй группе относят улицы и дороги со средней интенсивностью движения, а также площади. К третьей и четвертой относятся все остальные улицы и проезды.

И вот что интересно, на улицах 3-4-х групп муниципальным контрактом вообще не предусмотрена уборка лотковой части, в ведь на городских улицах и дорогах наибольшее количество так называемого смета скапливается как раз в лотках, у бортового камня и у зоны продольного стока воды. То есть по сути вся грязь, которая там скапливается, подрядчиком убираться не должна. Но, например, в «УДС Псков» их все равно убирают. Практически за свой счет. Потому что некоторые из таких улиц у всех на виду. Та же улица Металлистов. Разве можно оставить грязной дорогу в центре города? При этом убирать лотковую часть дороги по большей части приходится вручную. Серьезные машины просто не справляются с такой задачей, потому что улицы еще и находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

И таких улиц очень много - Спортивная, Стахановская, 23 июля… все они фактически разрушены.

Одно дело убирать, где ровный хороший асфальт. Другое - убирать дороги, где яма на яме. Как думаете, каких у нас в областном центре больше?

В погоне за хвостом

Давайте разберемся с главным вопросом. Что такое содержание городских улиц и дорог? Этот вовсе не повышение их прочностных характеристик или других транспортно-эксплуатационных показателей различных дорожно-транспортных сооружений. Задача состоит в постоянном уходе и сохранении дорог в надлежащем состоянии между различными видами ремонта. Это поддержание чистоты, повышение безопасности движения и предупреждение преждевременного износа.

Как одно связано с другим? Напрямую! Песок, пыль, грунты, наносимые на проезжую часть транспортом или ветром, действуют на покрытие как абразивный материал и способствуют его постепенному истиранию, а пыль и грязь, а зимой - снег, повышает скользкость и снижает сцепление автомобиля с покрытием, и ухудшают санитарно-эпидемическую обстановку.

Не секрет, что асфальтобетонное покрытие с высокой степенью износа просто не способно выдерживать нагрузку автотранспортных средств, а эксперты утверждают, что прочность «дорожной одежды» снизилась в Пскове до предельно допустимого значения. На большинстве улиц межремонтный срок эксплуатации давно истек. Под разрушенным асфальтом выявлено продавленное основание из известнякового щебня и полное(!) отсутствие дренирующего слоя.

Ну а уж сколько было разговоров о необходимости обустройства нормальной ливневой канализации! Из-за того, что в городе до сих пор не решена проблема адекватного водоотвода с проезжей части, скопление воды приводит к неумолимому разрушению дорожного полотна.

По-хорошему, в городе уже давно требуется переустройство подземных коммуникаций, потому что из-за прохудившихся сетей водопровода и канализации возникают просадки асфальтобетонного покрытия еще и с участками локального застоя воды. К тому же отсутствие ливневой канализации на некоторых псковских улицах попросту не позволяет использовать в полной мере моечные машины, только подметальные.

Убирать такие дороги в принципе непросто. В связи с тем, что дорожное покрытие большинства улиц находится в неудовлетворительном состоянии, имеет значительные неровности, колейность, пористость и даже частичное отслоение верхнего слоя асфальта, требуются многократные циклы подметания, в разы превышающие заложенные в муниципальном контракте. При этом дороге, которая и так находится в не лучшем состоянии, такое «выдраивание» совсем не на пользу.

Прибавьте к этому тот факт, что на значительных участках дорог отсутствует или разрушен бортовой камень, и неукрепленные поверхности просто не могут противостоять поверхностному стоку воды, все это влечет сползание грунта с зеленых зон в лотковую полосу и опять же затрудняет уборку.

Особенно печально смотреть на улицы Толстого, Советской Армии, Декабристов, Спегальского, Каменный переулок… Эксперты говорят, что лишь 20% псковских дорог находятся в нормативном состоянии, а 80% разрушены и требуют капитального ремонта.

Думаете, УГХ Пскова не в курсе? Конечно, им обо всех этих бедах известно. И подрядчики неоднократно письма писали, в которых пытались объяснить, что так и до дорожного апокалипсиса недалеко. Но чиновников тоже можно понять – денег в муниципальном бюджете катастрофически мало.

В Пскове свыше 560 улиц, и далеко не все из них имеют хоть какое-нибудь асфальтовое покрытие. В частном секторе большинство дорог имеют покрытие грунтовое. Раньше они не включались в контракт по обслуживанию улиц. Сейчас они включены. Их практически невозможно убрать. Их можно только периодически грейдировать и подсыпать. По уму, по ним нужен отдельный контракт. А если уж совсем в идеале, то в современном городе не должно быть грунтовых дорог вообще. Но об этом пока приходится только мечтать.

С частным сектором вообще все очень непросто. Некоторые улицы в контракт… не включили. УГХ обращается с просьбами все-таки их убрать, пройти грейдером и устранить деформации дорожного покрытия. Подрядчик соглашается, поэтому все улицы убираются. Но разрушенную или грунтовую дорогу сложно убрать столь же качественно, как ту, что находится в нормативном состоянии. Уборка ям на дорогах третьей группы требует совсем другой цикличности и трудозатрат, а дополнительно это никак не оплачивается.

Чтобы снизить на проблемных участках аварийность, в ямы подсыпается щебень, что не очень одобряется нашими жителями. Но это крайняя мера, а главное - временная. Главная задача - избежать ДТП. Потом деформации дорожного покрытия в любом случае ремонтируется, как полагается.

Но надо понимать, что ямочный ремонт вопроса совсем не решает: пока заделываются одни ямы, рядом тут же появляются другие. Получается какой-то бег за собственным хвостом.

Некоторые говорят о том, что нужно делать как в Европе. Эх, если бы! Европейские технологии, подсказывает Капитан Очевидность, можно применять только на европейских дорогах. Наши, увы, для них не годятся. Как можно аккуратно запилить яму, если дорога вся кривая и разрушенная? Ее всю надо срезать и перекладывать!

Зимний коленкор

Отдельный разговор, сложный и дискуссионный – уборка города в зимнее время. Улицы первой и второй группы посыпаются чистой солью (галитом), а остальные дороги, тротуары, парковые зоны посыпаются песко-соляной смесью (ПСС) или просто песком.

У нас часто говорят, что это устаревшие технологии, и кивают на скандинавские страны, где использую гранитную крошку. Увы, для нас такой вариант не годится. Там - стабильная зима. У нас снег то выпал, то тут же растаял, то минус 20, то плюс 5. Если при этом засыпать дороги гранитной крышкой, то вся она будет скапливаться по обочинам и лететь в стекла автомобилей.

Обработку гранитной крошкой имеет смысл применять при наличии снежного наката на дорогах. Во многих странах его присутствие допускается. По регламентам, действующим в нашей стране, дороги должны быть очищены до асфальтового покрытия. Но это не главная проблема.

Постоянно проход через циклы таяния и замерзания, приводит к постоянному образования гололеда – серьезной опасности для водителей. Пока у нас самый эффективный способ борьбы с ним – посыпать солью. Обычной поваренной, только технической – галитом. Есть, конечно, реагента-химикаты, но это в разы вреднее и для транспорта, и для людей.

Обработка дорожного полотна реагентом на основе галита провоцирует образование кашицы, которая разрушает ледяную корку, плотно сцепленную с асфальтом. Для более качественной очистки дорог, соль галит смешивают с песком или каменной крошкой, что позволяет быстрее и качественнее очистить асфальт от ледяного покрова. Кроме того, техническая соль препятствует уплотнению снега и образованию нового ледяного покрова. Современная соль в своем составе имеет специальные компоненты, которые не наносят абсолютно никакого вреда природе и человеческому организму.

К сожалению, есть у нее и отрицательный момент – метод довольно грязный. Подрядчику, осуществляющему уборку города, тоже ведь непросто с песком работать. После зимнего периода в лотках накапливается много песка. Необходим определенный период, чтобы убрать город. За один день эту проблему не решить. Когда начинает светить солнце, смесь подсыхает и поднимается в воздух, отсюда и пылевые бури, с которыми мы живем в апреле. Просто более эффективного метода борьбы с гололедицей в условиях неустойчивой зимы пока не придумали.

К слову, в Санкт-Петербурге пару лет назад даже проводили эксперимент по использованию гранитной крошки. Выяснилось, что она забивает канализационные колодцы. В скандинавских странах система водоотведения устроена по-другому. Чтобы переделать нашу инфраструктуру, по оценкам экспертов, потребовались бы миллиарды рублей. А еще потребуется особая техника. Возвращаясь к напечатанному, у нас и на менее глобальные затраты денег в бюджете не хватает. Так что о масштабном использовании каменной посыпки в Пскове говорить пока рано.

Кроме того, использование гранитной крошки в качестве противогололедного материала потребует от водителей спокойной езды с соблюдением скоростного режима, ведь крошка посыпается не на голый асфальт, а на снег. А теперь давайте вспомним про нашу культуру вождения…

«Зима опять наступила неожиданно»

Как часто мы слышим эту ироничную фразу! Псковичи очень часто недовольны оперативностью уборки псковских улиц после снегопадов, ругаются в соцсетях, пишут гневные письма в органы власти. И удивляются, что их не слышат.

Давайте разбираться. И тут нам снова придется вспомнить про группы улиц. Для каждой из них отдельно установлены сроки проведения снегоуборочных работ. Срок снегоочистки проезжей части I и II группы не более 5 часов, для III и IV группы не более 6 часов, а рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада, толщиной не более для I, II, III группы 1 (2) см, для IV группы 2 (4) см. Слой рыхлого (уплотнённого) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, не более для I, II группы не более 8 (7) см, для III группы не более 10 (10) см, для IV группы не более 12 (12) см, а срок ликвидации после окончания снегопада не более 1 суток. Это требования, согласно приказа Минтранса России от 8 июня 2012 года № 163, который разработан не подрядчиками!

У ГИБДД по этому вопросу позиция четкая: если авария на дороге произошла из-за скользкого покрытия, подрядчик получит штраф, а с 1 июля вышел новый ГОСТ и штрафы стали очень большими: по 300 тысяч рублей на предприятие и по 60-70 тысяч на должностное лицо.

При этом подрядчика совсем не радует полное отсутствие снега. Зима у нас такая бывает, что по факту - только по календарю. Если снега нет, рабочие из уборочной бригады просто сидят на базе. И с дежурства никуда не денешься, вдруг снег все-таки пойдет. Бывает снега нет неделями, а УГХ в это время работу не оплачивает. Ибо оплата сдельная. Для компании – убытки, потому что ей зарплату выплачивать все равно нужно.

Важно отметить, что за уборку снега, как и за борьбу с гололедом, отвечает собственник территории. Дороги и тротуары убирает ответственная за это компания, выигравшая муниципальный контракт, а во дворе многоэтажки об этом должна позаботиться уже управляющая компания. Посыпать песком крыльцо магазина также должен его владелец, а позаботиться о том, чтобы мы не поскользнулись при входе в банк, должен, соответственно, собственник банка.

Зона ответственности

В компании «УДС Псков», которая отвечает за уборку центральной части города, рассказали, что областной центр обслуживается ими в круглосуточном режиме, без выходных, в две смены по 12 часов. Всего на уборке города в рамках контракта занято около сотни человек. В летний период каждая смена состоит из бригады водителей КДМ, механизаторов, бригад подметально-уборочной техники и двух бригад дорожных рабочих. Всеми ими руководит мастер, который контролирует работу каждого по качеству и объёму.

Есть инженер ПТО (производственно-технического отдела), который каждый день объезжает город и составляет задание на ночь, где указывает, на чем нужно сконцентрировать внимание. Где нужно пройти подметальной, а где поливомоечной машиной, а где убрать и вручную.

У компании есть своя круглосуточная диспетчерская служба, при этом ведется активное взаимодействие с муниципальной службой 055. Диспетчер, в частности, отслеживает, как выполняется выданный рабочим перечень заданий.

И все эти «многомиллионные контракты» с трудом покрывают все затраты. Муниципалитет предлагает работать на ценовых условиях заведомо ниже рыночных, а дополнительные работы по уборке оплачивать не торопится. Также никто не спешит учитывать инфляцию, рост цен на ГСМ и прочие ценовые факторы, хотя контракт заключается на сравнительно долгий срок – три года.

В отличие от «УДС Псков», на выходных управляющие компании, дворники, как правило, не работают. И весь мусор со дворов летит на проезжую часть. В понедельник человек едет на работу, это все вываливается на улицы, и ему может показаться, что город и не убирался. Обидно.

Много жалоб поступает в адрес компании… не по адресу. Более 70% звонков - вне сферы ее ответственности. Дворы, площадки перед магазинами, частные территории. Даже тротуары не все входят в контракт.

Фронт работ и так немаленький. Помимо обслуживания улиц, «УДС Псков» обслуживает автобусные остановки, стеклянные моют, металлические по графику красят. Также окрашиваются барьерные ограждения вдоль дорог. Не остаются без внимания и урны на остановочных комплексах. При этом сломавшиеся урны не ремонтируются, а заменяются. Их срезают (металлические) и постепенно заменяют бетонными, красивыми.

Мусор, собираемый по городу, сортируется. Раньше мусор просто отвозился на свалку, теперь он сортируется и частично отправляется в переработку. Перерабатывается не только крупный бытовой мусор, но и, к примеру, листва и скошенная трава, из которой делается перегной, который потом используется в совхозах как удобрение.

Скамейки на остановках тоже меняются, если они приходят в негодность, или ремонтируются, если они еще в приемлемом состоянии. По Октябрьскому проспекту, к слову, практически все скамейки на остановочных комплексах уже заменены.

На мостах «УДС Псков» обслуживает только проезжую часть и тротуары, включая лестницы и спуски. За конструкциями моста следят другие службы.

Нужно закрашивать и граффити, по устному согласованию с УГХ. Но если надпись на доме, то тот уже должна разбираться управляющая организация. А еще приходится снимать рекламу со столбов, остановочных комплексов, деревьев, поскольку они нарушают законодательство.

И, надо признать, Псков с каждым годом становится все чище и опрятнее. И отрицать заслуги компании, которая трудится в круглосуточном режиме над тем, чтобы прогулки по областному центру доставляли удовольствие, по меньшей мере, несправедливо.

И все-таки хочется еще раз напомнить, что чисто не там, где хорошо убирают, а там – где не мусорят.

Александр Серединин