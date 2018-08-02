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Переменную облачность и кратковременные дожди прогнозируют во вторник в Псковской области

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По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-8 м/сек. Температура по области: ночью +10…+15 градусов С, днем +22…+27 градусов С. Атмосферное давление низкое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.