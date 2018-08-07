Общество

В Псковской области стартовал проект «Путешествие к истокам»

В Псковской области дан старт проекту «Путешествие к истокам», который предполагает создание системы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи региона с использованием ресурсов исторического наследия. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковской областной общественной организации многодетных семей «Дети - наше будущее».

Более 2500 детей и подростков региона, в том числе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из многодетных, малообеспеченных семей, детей из домов-интернатов, детей с особенностями в развитии, «трудных» подростков, а также студентов смогут изучить историю родного края через культурно-познавательный туризм.

В четырех муниципальных образованиях - в Пскове, Дедовичском, Островском и Палкинском районах - на базе филиалов ПОООМС «Дети - наше будущее» созданы образовательные мини-центры для детей, подростков и студентов региона. Сейчас формируются группы для занятий в центре.

Так, для участников образовательных мини-центров будут проводиться экскурсии с изучением достопримечательностей Псковской области и всей России, профориентационные мастер-классы, концерты, выставки и театральные постановки.

Кроме того, в рамках проекта «Путешествие к истокам» будет выпускаться и распространяться в Псковской области печатное издание «Путешествие к истокам», в котором будут публиковаться новости, фотографии, сочинения, стихи, рисунки и другие творческие работы участников образовательных мини-групп.

Подробную информацию о записи в образовательные мини-центры и о проекте «Путешествие к истокам» можно получить в группе ПОООМС «Дети - наше будущее» в соцсети ВКонтакте.

Отметим, при реализации проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.