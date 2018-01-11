Спорт

«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката

Спортивная драма «Движение вверх», вышедшая в прокат 28 декабря, стала самой кассовой картиной в истории российского кинопроката. Информация о сборах фильма приводится в субботу на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сообщает ТАСС.

По данным ЕАИС, сборы картины на 13 января составили 1,66 млрд рублей, что примерно на 6 млн больше показателей предыдущего лидера российского кинорынка, фильма «Последний богатырь», заработавшего в прокате 1,653 млрд рублей.

Как сообщил представитель портала «Кинобизнес сегодня», по предварительным данным, сборы «Движения вверх» на территории России составили 1,682 млрд рублей, «Последнего богатыря» - 1,672 млрд.

Экшн-драма «Движение вверх» рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на «Оскар».