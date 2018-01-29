Спорт

Спортивный арбитражный суд разрешил 28 российским спортсменам участвовать в Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, атлетам, на которых наложил санкции Международный олимпийский комитет (МОК) разрешено принимать участие в Олимпийских играх.

Так, на Олимпиаде в Пхенчхане по решению CAS могут выступить четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток.

Между тем, от участия в Олимпиаде в Пхенчхане решением CAS отстранен глава Федерации бобслея России Александр Зубков, еще четыре бобслеиста, три лыжницы и три хоккеистки.

Среди 28 спортсменов, допущенных на ОИ, - лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, конькобежцы Иван Скобрев, Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко, бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина, Александр Третьяков, главный тренер российских скелетонистов Сергей Чудинов, скелетонисты Ольга Потылицына, Елена Никитина, Мария Орлова, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

В отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады.

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно дисквалифицировала целый ряд российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, а также аннулировала их результаты, достигнутые на Играх-2014 в Сочи. Эти решения сказались на позициях сборной России в медальном зачете Сочи-2014: отечественная команда лишилась первого места.