Директор колледжа о теракте в Керчи: Ворвались с автоматами, убивали всех, кого могли найти

На YouTube-канале kerchnettv опубликовано видео с комментарием директора Керченского политехнического техникума Ольги Гребенниковой - она назвала случившийся ранее взрыв терактом и рассказала, что произошло, сообщает телеканал «Дождь».
По словам Гребенниковой, в здание техникума ворвались «неизвестные люди» с автоматами и стали стрелять по находившимся внутри студентам. Директор сказала, что «трупов полно, трупов детей, настоящий теракт». Кто-то взорвал холл и разбрасывал взрывные пакеты. Неизвестные распахивали двери в кабинеты на втором этаже и «убивали всех, кто попадался», как рассказала директор.
Сообщения о пострадавших разнятся. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о 70 пострадавших, в Минздраве говорят о 50 человек.
По последним данным, в результате взрыва погибли не менее десяти человек, еще 50 пострадали.