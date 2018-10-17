Происшествия

Директор колледжа о теракте в Керчи: Ворвались с автоматами, убивали всех, кого могли найти

На YouTube-канале kerchnettv опубликовано видео с комментарием директора Керченского политехнического техникума Ольги Гребенниковой - она назвала случившийся ранее взрыв терактом и рассказала, что произошло, сообщает телеканал «Дождь».

По словам Гребенниковой, в здание техникума ворвались «неизвестные люди» с автоматами и стали стрелять по находившимся внутри студентам. Директор сказала, что «трупов полно, трупов детей, настоящий теракт». Кто-то взорвал холл и разбрасывал взрывные пакеты. Неизвестные распахивали двери в кабинеты на втором этаже и «убивали всех, кто попадался», как рассказала директор.

Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова: «Настьку мою убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей, настоящий теракт. Ворвались, ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла - взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывпакеты, потом с автоматами бегали, не знаю с чем, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане».

Сообщения о пострадавших разнятся. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о 70 пострадавших, в Минздраве говорят о 50 человек.

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По последним данным, в результате взрыва погибли не менее десяти человек, еще 50 пострадали.