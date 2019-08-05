Происшествия

Прибытие поезда Москва - Псков задерживается из-за инцидента в Старой Руссе

Несколько вагонов грузового поезда в четверг сошли с путей на станции Старая Русса в Новгородской области, жертв и травмированных нет, сообщает Октябрьская железная дорога на сайте.

«Сход вагонов на участке Бологое-Дно произошел около 3:45. Был нарушен габарит пути, пострадавших и угрозы экологии нет», - говорится в сообщении ОЖД.

Ликвидацией последствий занимаются сотрудники восстановительных поездов со станций Бологое и Псков. Устанавливается причина происшествия. В связи с инцидентом ожидается задержка более чем на четыре часа поезда сообщением Москва-Псков. ОЖД принесла клиентам извинения за неудобства.

Отметим, поезд из Москвы должен был прибыть в Псков в 08.05.