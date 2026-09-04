 
Происшествия

При пожарах в Псковской области с начала года погибли 46 человек

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За 8 месяцев 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано 2 878 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 23 миллиона 412 тысяч рублей. При пожарах погибли 46 человек, в том числе один несовершеннолетний. Получили травмы 16 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону. 

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 2 348 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 131 случай; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 293 случая; на транспорте – 41 случай; поджог – 42 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – четыре случая; нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро-и газосварочных работ – один случай; оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – один случай; оставление источника открытого горения, тления без присмотра – три случая; самовозгорание веществ и материалов – три случая; шалость детей с огнем – один случай; прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп – девять случаев; грозовой разряд – один случай.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 794 пожара, прямой материальный ущерб от которых составил 276 тысяч рублей. Погибли 14 человек, из них один в нетрезвом виде. 

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 2 084 пожара, материальный ущерб от которых составил 23 миллиона 135 тысяч рублей. При пожарах погибли 32 человека, из них пятеро в нетрезвом виде. 

За 8 месяцев 2026 года в жилом секторе зарегистрирован 530 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 6 миллионов 652 тысячи рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 46 человек.

Основные причины пожаров в жилом секторе: неосторожное обращение с огнем – 100 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 129 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 245 случаев; поджог – 29 случаев; на транспорте – два случая; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – три случая; нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ – один случай; оставление источника открытого горения, тления без присмотра – три случая; оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – один случай; шалость детей с огнем – один случай; грозовой разряд – один случай.

За 8 месяцев на территории Псковской области пожарами уничтожено: 375 строений; 2 595 172 квадратных метра площадей; 22 единицы автотранспорта.

При пожарах спасено: 418 человек; спасено материальных ценностей на сумму 121 миллион 163 тысячи рублей; 171 строение; 24 единицы автотранспорта.

Из числа погибших людей 18 были пенсионного возраста; 21 человек не имел определенного рода деятельности; трое были рабочими; трое - инвалидами. 

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