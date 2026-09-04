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В Тюмени арестовали жителя Пскова, ударившего двух мальчиков

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В Тюмени 50-летнего мужчину арестовали по подозрению в нападении на двух несовершеннолетних. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

По информации следственных органов, в соцмедиа сообщалось, что в Тюмени мужчина, находясь на улице, беспричинно ударил по лицу двух малолетних мальчиков. Происходившее было зафиксировано на видео.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Выяснилось, что мужчина из Пскова и находился в городе проездом.

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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