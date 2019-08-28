Происшествия

Житель Себежа нанес смертельный удар кулаком сожительнице за отказ дать денег на спиртное

Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, в период с 21 по 24 мая 2019 года обвиняемый, находясь по месту жительства в г. Себеже, потребовал от 74-летней сожительницы деньги на спиртное. Получив отказ, он ударил ее кулаком в голову, причинив телесное повреждение в виде черепно-мозговой травмы.

24 мая 2019 года потерпевшая была госпитализирована, однако в тот же день скончалась, не приходя в сознание.

К предполагаемому злоумышленнику продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.