Общество

Когда тепло вернется в Псковскую область, рассказала синоптик

Возвращение теплой погоды ожидается на территории Псковской области после 26-27 апреля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В ближайшие дни мы ожидаем осадки. В отдельных районах с мокрым снегом. Будет небольшой промежуток, вероятнее всего, в среду, когда осадков может не быть. Возможно, мы даже увидим солнышко. Затем в четверг-пятницу опять нас посетит дождливая погода», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что ночные температуры будут находиться на уровнях +1...+6, +2...+7 градусов, дневные температуры прогнозируются в диапазонах +8...+13, +9...+14 градусов.

«Возврат ощутимо теплой погоды мы все-таки ожидаем после 26-27 апреля», - заключила Тала Нещадимова