Происшествия

Сотрудниками полиции выявлен факт незаконной охоты на территории Порховского района

В Порховском районе 3 ноября в лесном массиве были обнаружены части туши лося. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ОМВД России по Порховскому району удалось установить 58-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном отстреле лося. Выяснилось, что у этого жителя Дедовичского района не было соответствующей лицензии. Подозреваемый дал признательные показания. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 80 тысяч рублей. Причем, ранее он уже был судим за аналогичное противоправное деяние, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта в доме и надворных постройках у него обнаружены и изъяты 191 патрон, в том числе калибра 7,62 миллиметра. Боеприпасы направлены для проведения экспертизы. Кроме того, гражданин добровольно выдал два не зарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья 16 и 12 калибров. Обнаружены также мясо и рога сохатого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.