Происшествия

Фальшивые пятитысячные купюры обнаружены в финансовом учреждении Пскова

В Пскове выявлены фальшивые банкноты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, в финансовом учреждении областного центра 11 и 13 ноября были обнаружены две пятитысячные купюры с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не нужно пытайться ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.