Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом

На врача Псковской детской областной больницы совершено нападение с ножом. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников. Информацию подтвердили в самом учреждении.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел сегодня, 25 ноября, в здании детской больницы на улице Коммунальной. Врач работает в учреждении гематологом. Она получила ножевое ранение в бок и была госпитализирована.

Подробности происшествия устанавливаются. Известно также, что на врача напал отец маленькой пациентки больницы.