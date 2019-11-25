Происшествия

Названы мотивы покушения на жизнь врача Псковской детской областной больницы

Названы мотивы покушения на жизнь врача Псковской детской областной больницы, произошедшего сегодня, 25 ноября. «Причина нападения на врача в Пскове - смерть дочери от лейкоза», - пишет телеграм-канал Mash.

«По предварительной информации, дочь напавшего скончалась в конце июля этого года от страшного диагноза. Мужчина посчитал, что в этом виноваты именно медики. По его мнению, они неправильно лечили ребенка, его смерть на их совести», - пишет телеграм-канал.

Однако после смерти девочки была проведена проверка - она не нашла врачебной ошибки. Представители областного комитета здравоохранения также встречались с родителями в течение лета. «Медики настаивали на том, что ход болезни был очень скоротечным — от установления диагноза до гибели прошел всего месяц. Родители с такими выводами были не согласны, в соцсетях они активно писали про врачебную ошибку. Сегодня отец ребенка пришел в медучреждение с ножом и попытался убить одного из лечивших девочку врачей», - пишет Mash.

Добавим, что об этом же говорят друзья и знакомые семьи умершей девочки в обсуждениях в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога Псковской детской областной больницы было совершено нападение с ножом. Пострадавшая получила ножевое ранение в бок и была госпитализирована. Сегодня в 17:10 она написала на своей странице в соцсетях: «Друзья! У меня все хорошо. Ничего ни у кого не прошу».

Напомним также, что подозреваемый в нападении на врача задержан сотрудниками уголовного розыска.