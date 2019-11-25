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Состояние псковского врача, на которого накануне напали с ножом, стабильно тяжелое

26.11.2019 10:17|ПсковКомментариев: 1

Состояние врача Псковской детской областной больницы, на которую накануне было совершено нападение с ножом, стабильно тяжелое. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

По информации источника ПЛН, пострадавшая находится в реанимации, ее прооперировали.

Напомним, днем 25 ноября 43-летний мужчина пришел в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», где напал на врача-гематолога, причинив ножевое ранение туловища. Женщину госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу, а подозреваемого спустя несколько часов задержали. Следственным отделом по г. Пскову следственного управления СУ России по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

По данным телеграм-канала Mash, причиной нападения мужчины на врача стала смерть дочери от лейкоза. «По предварительной информации, дочь напавшего скончалась в конце июля этого года от страшного диагноза. Мужчина посчитал, что в этом виноваты именно медики. По его мнению, они неправильно лечили ребенка, его смерть на их совести», - пишет телеграм-канал. Однако после смерти девочки была проведена проверка - она не нашла врачебной ошибки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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