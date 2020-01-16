Происшествия

В Усвятском районе задержан иностранец, незаконно прибывший в Псковскую область для работы

В Усвятском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Грузии, который незаконно пересек государственную границу из Белоруссии в Россию вне пункта пропуска в сопровождении трех граждан сопредельного государства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В ходе разбирательства выяснилось, что 28-летний иностранец, находясь у себя на родине, решил трудоустроиться в России, но необходимой для въезда в страну визы не имел, поэтому решил следовать транзитом через Республику Беларусь, где нашлись люди, готовые оказать ему содействие.

Вместе с молодым человеком задержаны три гражданина сопредельного государства, которые сопровождали иностранца, а также изучали приграничную местность на предмет расположения мест несения службы псковскими пограничниками с целью использования полученной информации для дальнейшей незаконной деятельности.

В настоящее время правонарушители задержаны на срок до 48 часов, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.