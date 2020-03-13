Происшествия

В деятельности сотрудников таможенного поста «Бурачки» выявлен ряд нарушений

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства, в ходе которой выявила нарушения в деятельности должностных лиц таможенного поста МАПП Бурачки Псковской таможни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре, установленные сроки направления в соответствующую организацию проб и образцов товаров для проведения экспертиз сотрудниками указанного таможенного поста не соблюдаются.

В этой связи прокуратура начальнику Псковской таможни внесла представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.