Происшествия

Нежелание идти к наркологу довело до колонии жителя Гдовского района

В Гдовском районе прокуратура поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Житель Гдовского района, осужденный за кражу с незаконным проникновением в жилище к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, игнорируя требования УИС, допускал нарушения порядка и условий отбывания наказания.

Начальник Псковского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области обратился в суд с представлением об отмене условного осуждения и исполнения наказания, обосновав это тем, что своим неправомерным поведением гдович выражает явное неуважение к решению суда. «Мужчина систематически не исполнял возложенную на осужденного обязанность суда обратиться для консультации к врачу наркологу и в случае необходимости пройти курс лечения от алкоголизма», - уточнили в надзорном ведомстве.

Теперь гдовичу придется отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.