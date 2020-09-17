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Десять обысков по делу о незаконном обороте наркотиков прошли в Великих Луках

Обыски в рамках уголовных дел о превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков прошли в Великих Луках 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

​Третий отдел по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 228 (организация незаконного приобретения и хранения наркотических средств) УК РФ.

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Согласно материалам уголовного дела, 15 сентября в Великих Луках подозреваемый организовал подставное задержание местного жителя с наркотиками.

Сегодня следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Псковской области единовременно по местам жительства лиц, имеющих отношение к расследуемому уголовному делу, провели десять обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли имеющие значение для следствия предметы и документы.

Кроме того, в ходе проведения иных следственных действий следователи совместно с оперативниками обнаружили вторую плантацию конопли, к которой имел отношение фигурант уголовного дела.

В настоящее время работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области добавили, что по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям