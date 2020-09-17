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В Псковской области полицейский подозревается в незаконном обороте наркотиков

По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 3 статьи 33, части 2 статьи 228 (организация незаконного приобретения и хранения наркотических средств) УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

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По версии следствия, 15 сентября подозреваемый, желая искусственно улучшить личные показатели оперативно-служебной деятельности по выявлению и пресечению наркопреступлений, через подставное лицо организовал сбор местным жителем конопли в пригороде Великих Лук.

Затем предприимчивый полицейский, создавая видимость эффективной работы возглавляемого им подразделения, совместно с подчиненными инсценировал задержание данного мужчины в городе Великие Луки, составив необходимые процессуальные документы, фиксирующие факт обнаружения и изъятия у него наркотического средства в крупном размере, а также соответствующий административный протокол, на основании которого поместил его в камеру для административно задержанных.

В настоящее время следователи совместно с оперативниками регионального управления ФСБ проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, заключили в ведомстве.

В областном УМВД добавили, что по данному факту проводится служебная проверка. А в случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.