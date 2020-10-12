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До 7 лет тюрьмы грозит мужчине за посредничество в даче взятки псковскому таможеннику

13.10.2020 09:30|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту посредничества в даче взятки инспектору таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что 22 августа мужчина, выступая в качестве посредника в даче взятки за беспрепятственное прохождение грузового транспортного средства с незаконно перемещаемым товаром через временную зону таможенного контроля, лично передал государственному таможенному инспектору 800 долларов США (по курсу доллара США на тот момент эквивалентно 59 тыс. рублей).

СУ СК России по Псковской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

«Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой области законным и обоснованным», - отметили в надзорном ведомстве.

Обвиняемому Псковским городским судом избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. Санкция части 2 статьи 291.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Теги: #прокуратура псковской области #взятка #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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