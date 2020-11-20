Происшествия

В Великих Луках горит завод электротехнического оборудования. ВИДЕО

В Великих Луках на Октябрьском проспекте горит завод электротехнического оборудования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло около 11.00.

Фото: группа «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Горит нежилое здание производственного назначения, складское помещение. К месту пожара направлены четыре автоцистерны, одна автолестница и штабной автомобиль.

По информации в социальных сетях, горит цех гальваники. Очевидцы отмечают, что пожар очень сильный.