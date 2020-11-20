Экономика

ЗАО «ЗЭТО» вернется к привычному режиму работы после пожара уже 23 ноября

Несмотря на пожар, ЗАО «ЗЭТО» приступит к работе в привычном режиме уже 23 ноября. Об этом сообщил генеральный директор завода Денис Мунштуков. Его слова приводятся на сайте завода.

Денис Мунштуков напомнил, что накануне в 10.58 в цехе № 7 на участке гальваники произошло возгорание. На централизованном пульте охраны ЗАО «ЗЭТО» сработала пожарно-охранная сигнализация, через несколько минут на территорию завода приехали пожарные расчеты. Руководством предприятия незамедлительно были предприняты меры к оповещению и эвакуации персонала из цехов и производственных помещений. Cилами пожарных бригад за короткий промежуток времени локализован очаг возгорания и не допустилось его распространение.

«В результате инцидента пострадавших нет. Частичное повреждение оборудования носит не критичный характер. В настоящее время идет восстановление штатного режима производства. Уже в понедельник мы будем готовы приступить к работе в привычном режиме», - сообщил директор завода.